«Большая встряска»: синоптик назвал москвичам самые холодные даты

Синоптик Ильин: с 23 по 27 января в Москве может похолодать до –30°C

В ближайшие дни Москву и Подмосковье ожидает большая погодная встряска, а именно значительное похолодание. Уже к выходным дневные температуры в столице опустятся до –13…–15°C, а ночью столбики термометров покажут около –17°C. В Подмосковье в ночь на воскресенье похолодает еще сильнее — в отдельных районах до –23°C. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил синоптик Александр Ильин.

В последующие дни днем станет немного теплее, однако Крещенская неделя все равно будет морозной: ночью до –15°C, днем — около –9°C, отметил эксперт.

Основные холода, по его словам, придут в регион с 23 по 27 января. В этот период ночные температуры могут достигать –30°C, днем ожидается --15…–20°C. Осадков практически не предвидится.

Атмосферное давление в эти дни будет значительно колебаться: в субботу оно поднимется до 771 мм ртутного столба, после чего начнет снижаться и к середине следующей рабочей недели опустится до 750 мм.

16 января специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели.

По его данным, на столицу повлияла периферия антициклона, из-за чего на короткое время рассеялась облачность и усилилось ночное выхолаживание воздуха. Минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила −12,1°C. Более низкие показатели в этом году фиксировались только 2 января. На других станциях мегаполиса значения колебались от −8,3°C в районе Балчуга до −17,1°C в Бутово.

