Видео: в Крыму перевернулась маршрутка с людьми, есть пострадавшие

Mash: в Крыму перевернулась маршрутка, пять человек пострадали

В Крыму перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Микроавтобус ехал из Джанкоя в Симферополь. В районе Знаменки машину унесло со скользкой дороги», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как спасатели и медики переносят пострадавших в ДТП, при этом поврежденный общественный транспорт находится за пределами проезжей части. По данным канала, инцидент произошел в Красногвардейском районе. В результате произошедшего пять человек получили травмы.

До этого в Саратовской области два человека не выжили в ДТП с фурой. Авария произошла в Пугачевском районе. В результате произошедшего водитель и 35-летний пассажир Datsun получили травмы, несовместимые с жизнью, еще одна женщина пострадала. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом легковая машина разбилась на части.

Ранее на трассе под Архангельском школьный автобус попал в ДТП.