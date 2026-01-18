В Китае произошел мощный взрыв на листопрокатном заводе

«Синьхуа»: произошел взрыв на заводе по производству стальных листов в Китае

Взрыв на листопрокатном заводе произошел в городе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на городское управление по ЧС.

Инцидент произошел в 15:00 (10:00 по мск) на заводе компании Baogang United Steel. Предприятие специализируется на производстве стальных листов.

«Взрыв вызвал заметные толчки в близлежащих районах», — отмечается в сообщении.

Пять человек числятся пропавшими без вести. На месте взрыва работают спасатели. Выясняется причина аварии.

18 января произошел пожар на крупном нефтегазовом месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана. Возгорание было зафиксировано на участке 52 Завода третьего поколения в районе трансформатора между газотурбинными генераторами ГТГ-1 и ГТГ-2. По предварительным данным, никто не пострадал. Весь неоперативный персонал предприятия был эвакуирован. В настоящее время пожар локализован, а Завод третьего поколения переведен на режим рециркуляции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Урале произошел пожар на трубном заводе.