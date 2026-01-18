Размер шрифта
В Индонезии на вершине горы нашли пропавший с радаров самолет

Antara: пропавший в Индонезии самолет нашли на вершине горы Булусараунг
Global Look Press

Спасатели нашли самолет авиакомпании Indonesia Air Transport, который накануне пропал с радаров, на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Об этом сообщает агентство Antara.

По его данным, воздушное судно ATR 42-500 было найдено в округе Пангкеп в ходе поисковой операции. Первые признаки возможного местонахождения самолета зафиксировали около 7:17 по местному времени (02:17 мск), когда экипаж воздушного патруля сообщил об обнаружении белых обломков в горной местности. Позднее спасатели нашли крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а примерно в 8:09 (3:09 мск) был обнаружен фюзеляж.

Отмечается, что проведению эвакуации мешают погодные условия: в районе происшествия наблюдаются сильный ветер и плотный туман. Вертолеты продолжают поиск безопасных площадок для посадки и развертывания спасательных групп.

Информации о судьбе находившихся на борту людей на данный момент нет.

17 января портал Detik сообщил, что самолет типа ATR 400, на борту которого находятся 11 человек, пропал с радаров в районе округа Марос в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Судно выполняло рейс из Джокьякарты в Макассар.

Ранее в Турции разбился самолет с высшим военным руководством Ливии.

