Москвичи сняли на видео гуляющих по городу лис

Пару гуляющих лис заметили в одном из районов Москвы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, на котором две лисы спокойно прошлись мимо ряда припаркованных машин, не обращая внимания на людей.

По словам Леуса, высокий снежный покров и крепкие морозы вынудили лис искать пропитание в черте города.

В декабре прошлого года лисицу заметили на Зубовском бульваре в Москве. Она перебежала оживленную дорогу, а затем скрылась за зданиями.

Также во Владивостоке возле кампуса Дальневосточного федерального университета лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На записи было слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Ранее в Подмосковье заметили упитанных кабанов на проезжей части.