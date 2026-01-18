Размер шрифта
Москвичи сняли на видео гуляющих по городу лис

Пара гуляющих по московскому району Куркино лис попала на видео 
Пару гуляющих лис заметили в одном из районов Москвы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, на котором две лисы спокойно прошлись мимо ряда припаркованных машин, не обращая внимания на людей.

По словам Леуса, высокий снежный покров и крепкие морозы вынудили лис искать пропитание в черте города.

В декабре прошлого года лисицу заметили на Зубовском бульваре в Москве. Она перебежала оживленную дорогу, а затем скрылась за зданиями.

Также во Владивостоке возле кампуса Дальневосточного федерального университета лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На записи было слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Ранее в Подмосковье заметили упитанных кабанов на проезжей части.
 
