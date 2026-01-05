Директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно

Точное повторение событий Чернобыльской катастрофы на Запорожской АЭС практически невозможно из-за принятых после инцидента мер. Кроме того, на ЧАЭС и ЗАЭС разные типы реакторов, рассказал в интервью ТАСС директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.

«Сценарий, который был в Чернобыле, на наших блоках практически невозможен», — сказал он, пояснив, что на ЧАЭС одноконтурный тип реактора, а на ЗАЭС — двухконтурный.

После катастрофы в Чернобыле был проведен ряд технических и организационных мероприятий на реакторах РБМК-1000, которые в настоящее время эксплуатируются на ряде российских станций, отметил Черничук.

По его словам, для подобных последствий, как взрыв атомного реактора на ЧАЭС, «отправные точки, исходные события должны быть другие».

28 декабря Международное агентство по атомной энергии сообщило о временном прекращении в районе Запорожской АЭС для ремонта линии электропередачи, питающей станцию.

