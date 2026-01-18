Размер шрифта
Общество

Карапетяна перевели из СИЗО под домашний арест

Бизнесмен Карапетян переведен из ереванского СИЗО под домашний арест
TASHIR

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, который обвиняется в Армении в призывах к свержению власти, доставлен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил Sputnik Армения.

Суд два дня назад изменил меру пресечения в отношении российского бизнесмена с домашнего ареста на содержание под стражей, но 17 января ему продлили домашний арест.

Карапетян находится под стражей с 18 июня. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ.

Ранее сообщалось, что Карапетян в армянском СИЗО перенес двустороннюю пневмонию.

