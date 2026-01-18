Размер шрифта
Врач дала рекомендации по крещенским купаниям в проруби

Врач Подчиненова рекомендовала размяться перед купанием в проруби
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Перед крещенскими купаниями в проруби нужно провести разминку в течение 5-7 минут, не нырять рыбкой и не входить в воду с разбега. Такие рекомендации дала замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) кандидат медицинских наук, доцент Дарья Подчиненова, передает ТАСС.

«Перед купанием сделайте небольшую разминку в течение 5-7 минут — ходьба/бег на месте, прыжки, — чтобы разогреться и улучшить кровообращение в мышцах. Не ныряйте рыбкой, не входите в воду с разбега», — отметила она.

Врач добавила, чтобы избежать гипотермии, в воде можно находиться не больше минуты, а после купания растереться махровым полотенцем и надеть теплую и сухую одежду.

Кроме того, врач дала совет по питанию перед крещенскими купаниями. По ее мнению, за 1,5-2 часа до погружения в воду необходимо перекусить привычной пищей, выпить горячий чай или морс. От алкоголя на этот период стоит отказаться, так как он притупляет ощущение холода и снижает быстроту реакции. Нельзя его употреблять и после процедуры, отметила Подчиненова.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воды в проруби на Крещение составит 1-4 °C.

Один из главных религиозных праздников — Крещение Господне, или Богоявление — отмечают многие российские семьи. В этот день принято поздравлять родных, близких, друзей, коллег, знакомых. Сделать это можно не только лично, но и отправив красочную картинку с пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Крещением Господним.

Ранее рассказали с какими болезнями точно нельзя купаться в Крещение.

