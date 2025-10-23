Медведев назвал тех, кому выгодна бесконтрольная миграция в России

Бесконтрольная и нелегальная миграция выгодна врагам России, ее необходимо пресекать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале на платформе MAX.

Политик подчеркнул, что в России надо создать условия, согласно которым мигранты могут находиться на территории РФ строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидать страну, когда задачи выполнены. По мнению Медведева, это позволит предотвращать конфликты и снимет напряженность в обществе.

«Не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна враждебным нам силам», — высказался он.

До этого Дмитрий Медведев заявил о серьезной напряженности в российском обществе из-за ситуации с незаконными мигрантами. Политик считает, что в связи с этим необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов, отметил он.

15 октября президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество.

Ранее в НИУ ВШЭ оценили вклад мигрантов в экономику Москвы.