Стало известно, сколько россиян против использования детьми ИИ для учебы

Lena May/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян придерживаются мнения, что из-за искусственного интеллекта (ИИ) дети лишаются необходимости думать и учиться. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 83% респондентов считают, что из-за технологий у детей нет необходимости что-либо учить, запоминать и даже размышлять. При этом некоторые из учеников даже отказываются читать, делая запрос у сети и слушая рассказ умной колонки.

Однако другие 15% россиян смотрят на образование более прогрессивно. Эти участники опроса придерживаются мнения, детям можно и даже нужно использовать ИИ. Однако делать это нужно с умом. Респонденты считают, что сначала ученикам следует постараться разобраться в вопросе самостоятельно, а в случае неудачи спрашивать нейросеть, которая иногда способна объяснить тему лучше учителей и репетиторов.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали за вариант «другое».

До этого опрос ВТБ показал, что 71% россиян поддерживают обучение школьников грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта. При этом 6% участников исследования полагают, что школьники могут самостоятельно изучать взаимодействие с ИИ.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на дополнительное образование детей.

