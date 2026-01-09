Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

МАГАТЭ инициировало консультации о временном прекращении огня у ЗАЭС

МАГАТЭ начало консультации с РФ и Украиной о временном прекращении огня у ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии инициировало консультации с Россией и Украиной о возможности установления временного прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на странице агентства в социальной сети X.

«МАГАТЭ инициировало консультации, чтобы установить временное прекращение огня в районе, где в результате военных действий 2 января была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия», — говорится в заявлении.

Гросси отметил, что после разрыва линии ЗАЭС начала зависеть от единственной работающей 750-киловольтной линии. Прекращение огня необходимо для ремонта поврежденного участка, уточнил гендиректор МАГАТЭ.

3 января на ЗАЭС сообщили, что станции действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1». Радиационный фон на Запорожской АЭС и прилегающей территории оставался без изменений и не превышал естественных фоновых природных значений.

4 января директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения станции, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее директор ЗАЭС заявил о невозможности совместного управления станцией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586177_rnd_7",
    "video_id": "record::04643ec2-2221-4398-9c07-459ed2d1fdc2"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+