МАГАТЭ инициировало консультации о временном прекращении огня у ЗАЭС

МАГАТЭ начало консультации с РФ и Украиной о временном прекращении огня у ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии инициировало консультации с Россией и Украиной о возможности установления временного прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на странице агентства в социальной сети X.

«МАГАТЭ инициировало консультации, чтобы установить временное прекращение огня в районе, где в результате военных действий 2 января была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия», — говорится в заявлении.

Гросси отметил, что после разрыва линии ЗАЭС начала зависеть от единственной работающей 750-киловольтной линии. Прекращение огня необходимо для ремонта поврежденного участка, уточнил гендиректор МАГАТЭ.

3 января на ЗАЭС сообщили, что станции действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1». Радиационный фон на Запорожской АЭС и прилегающей территории оставался без изменений и не превышал естественных фоновых природных значений.

4 января директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения станции, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее директор ЗАЭС заявил о невозможности совместного управления станцией.