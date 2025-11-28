На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дипломат рассказал о подготовке НАТО к большой войне с Россией

Посол РФ в Бельгии Гончар: НАТО и Евросоюз готовятся к большой войне с Россией
true
true
true
close
Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией, заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы». Его слова передает ТАСС.

«Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», — сообщил Гончар.

В то же время дипломат отметил, что Россия «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

27 ноября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о «заражении русофобией» представителей столиц Евросоюза. Депутат отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас «серьезно граничит» с диагнозом психиатра. Он уточнил, что Каллас начинает бредить во время публичных выступлений. В то же время представитель МИД России Мария Захарова призвала вызвать санитаров для коллеги Каллас после ее слов о России.

До этого восемь стран Евросоюза подписали документ о военной мобильности. Как отмечается, создание так называемого Центрально-Североевропейского военного мобильного региона (ЦСЕВМ) направлено на обеспечение контроля и координации средств передвижения и другие цели. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нидерланды экстренно закупили радары для обнаружения БПЛА.

