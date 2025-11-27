Нидерланды экстренно закупили радары для обнаружения БПЛА

Министерство обороны Нидерландов приобрело 100 новых радарных систем для выявления беспилотников. Первые радары будут поставлены в войска 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на документ военного ведомства королевства.

Из документа следует, что завершение поставок ожидается в 2026 году. Поставщиком систем стала нидерландская компания Robin Radar. Согласно характеристикам, радары могут отличить БПЛА от птиц и других движущихся объектов, что позволяет выиграть время на нейтрализацию дронов.

Как отмечается, приобретенные системы будут задействованы различными подразделениями нидерландских вооруженных сил (ВС). Их планируют разместить на авиабазах и других объектах военной инфраструктуры. Ведомство также подчеркивает, что ускоренные поставки систем связаны с недавним инцидентом, когда беспилотники были замечены в районе авиабазы Волкел на юге страны.

23 ноября ВС Нидерландов предприняли попытку атаковать БПЛА, обнаруженные над авиабазой Волкел. Для их нейтрализации было использовано наземное вооружение, однако беспилотники покинули район авиабазы, проследить их дальнейшее перемещение не удалось.

