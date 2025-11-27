На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды экстренно закупили радары для обнаружения БПЛА

Нидерланды закупили сто дополнительных радаров для обнаружения беспилотников
true
true
true
close
Ilya Galakhov/Global Look Press

Министерство обороны Нидерландов приобрело 100 новых радарных систем для выявления беспилотников. Первые радары будут поставлены в войска 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на документ военного ведомства королевства.

Из документа следует, что завершение поставок ожидается в 2026 году. Поставщиком систем стала нидерландская компания Robin Radar. Согласно характеристикам, радары могут отличить БПЛА от птиц и других движущихся объектов, что позволяет выиграть время на нейтрализацию дронов.

Как отмечается, приобретенные системы будут задействованы различными подразделениями нидерландских вооруженных сил (ВС). Их планируют разместить на авиабазах и других объектах военной инфраструктуры. Ведомство также подчеркивает, что ускоренные поставки систем связаны с недавним инцидентом, когда беспилотники были замечены в районе авиабазы Волкел на юге страны.

23 ноября ВС Нидерландов предприняли попытку атаковать БПЛА, обнаруженные над авиабазой Волкел. Для их нейтрализации было использовано наземное вооружение, однако беспилотники покинули район авиабазы, проследить их дальнейшее перемещение не удалось.

Ранее восемь стран Европы подписали документ о военной мобильности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами