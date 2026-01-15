Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Посольство РФ в Бельгии призвало не обострять отношения с Россией

В посольстве РФ в Бельгии призывают не усугублять отношения с Россией
Francois Lenoir/Reuters

Российское посольство в Бельгии призывает Брюссель не усугублять и без того непростые отношения двух стран обвинениями России в шпионаже. Об этом РИА Новости заявили в дипмиссии.

«Призываем бельгийские власти искусственно не усугублять и так крайне непростую ситуацию в двусторонних отношениях», — сказали в посольстве.

15 января бельгийские разведслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию в диверсии в стране и в шпионаже.

До этого посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией. Он отметил, что «натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса», приступили к подготовке большой войны с Россией.

В то же время дипломат отметил, что Россия «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

27 ноября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о «заражении русофобией» представителей столиц Евросоюза. Депутат отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас «серьезно граничит» с диагнозом психиатра. Он уточнил, что Каллас начинает бредить во время публичных выступлений.

Ранее министр обороны Бельгии заявил о неготовности страны к войне будущего.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630001_rnd_0",
    "video_id": "record::4d4b7130-dafe-4886-a868-e84f697b0492"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+