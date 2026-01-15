В посольстве РФ в Бельгии призывают не усугублять отношения с Россией

Российское посольство в Бельгии призывает Брюссель не усугублять и без того непростые отношения двух стран обвинениями России в шпионаже. Об этом РИА Новости заявили в дипмиссии.

«Призываем бельгийские власти искусственно не усугублять и так крайне непростую ситуацию в двусторонних отношениях», — сказали в посольстве.

15 января бельгийские разведслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию в диверсии в стране и в шпионаже.

До этого посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией. Он отметил, что «натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса», приступили к подготовке большой войны с Россией.

В то же время дипломат отметил, что Россия «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

27 ноября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о «заражении русофобией» представителей столиц Евросоюза. Депутат отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас «серьезно граничит» с диагнозом психиатра. Он уточнил, что Каллас начинает бредить во время публичных выступлений.

Ранее министр обороны Бельгии заявил о неготовности страны к войне будущего.