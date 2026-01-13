Размер шрифта
Пять областей Украины остались без электроснабжения

Минэнерго Украины: потребители в пяти областях республики остались без света
Yan Dobronosov/Reuters

Потребители в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило министерство энергетики республики в Telegram-канале.

«Обесточены потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, [подконтрольной ВСУ части] Донецкой, Черниговской и [подконтрольной ВСУ части] Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. При этом, как отметили в министерстве, в Киеве и Киевской области применены аварийные обесточивания. Их длительность может зависеть от понижения температуры воздуха, следует из публикации.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 13 января российские военные нанесли массированный удар беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования по объектам энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). В ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки на российские гражданские объекты.

Ранее Зеленский рассказал о сложной ситуации с критической инфраструктурой.

