Терапевт рассказал, кому нельзя купаться в проруби

Терапевт Карпенко: купаться в проруби нельзя пациентам с сахарным диабетом

Купаться в проруби нельзя детям и людям с различными заболеваниями, в числе которых хроническая астма и сахарный диабет. Об этом kp.ru рассказал к.м.н., терапевт Дмитрий Карпенко, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

Эксперт предупредил, что купание в холодной воде опасно при заболеваниях дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Окунаться в прорубь также нельзя пациентам с инфекционной или неинфекционной болезнями, которые находятся в стадии обострения. Терапевт подчеркнул, что после выздоровления от ОРВИ перед купанием должно пройти не меньше одной недели.

Погружение в холодную воду может серьезно навредить и людям, страдающим от сахарного диабета, хронических заболеваний почек и проблем с суставами.

Кроме того, купание в проруби запрещено людям после 75 лет, беременным женщинам и детям до 7 лет.

«Система терморегуляции у детей несовершенна, подкожная клетчатка развита недостаточно. Поэтому малыши до 7 лет очень плохо переносят воздействие низких температур», — объяснил специалист.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого предупредил, что купание в проруби становится серьезным испытанием для организма, особенно для неподготовленного человека. По его словам, холодная вода способствует выбросу адреналина и перегружает сердечно-сосудистую систему.

