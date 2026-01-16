Размер шрифта
Врач перечислила негативные последствия купания в проруби

Чаще всего после крещенских купаний люди попадают в больницу с переохлаждением и обострением хронических заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Нередки и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, так называемые кризы. Из-за резкого охлаждения возникает спазм сосудов, сильно повышается давление, возрастает риск аритмии. Инфаркты или гипертонические кризы у любителей «подогреться» спиртным особенно часты — из-за высокой нагрузки на сосуды и повышенного риска переохлаждения», — подчеркнула специалист.

Также распространены травмы. На льду легко поскользнуться, особенно, когда тело дрожит, ухудшается реакция и координация движений, добавила она.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

Врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов до этого предупреждал, что перед купанием в проруби нельзя употреблять алкоголь, поскольку он нарушает естественную терморегуляцию организма.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к крещенским купаниям.

