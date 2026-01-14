Размер шрифта
Новости. Общество

Врач предупредил об опасности купания в проруби

Врач Кондрахин: купание в проруби становится серьезным испытанием для организма
Крещенские купания в проруби — серьезное испытание для организма, особенно для неподготовленного человека. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам врача, купание в холодной воде способствует выбросу адреналина и перегружает сердечно-сосудистую систему.

Специалист отметил, что люди теплокровные, поэтому холод нетипичен для их организма. В зимний период человек особенно быстро теряет собственное тепло.

«Зимой очень тепло одеваемся. Лезть в холодную воду для нашего организма — это очень опасно. Если человек занимается моржеванием, посвятил жизнь закаливанию, постоянно тренируется, то пожалуйста. Но от случая к случаю это не работает», — предупредил эксперт.

Напомним, праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день в России традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в специально оборудованных купелях и водоемах.

Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа до этого предупредила, что во время купания в проруби не следует находиться в воде более трех минут. При этом, если человек начинает чувствовать жжение, ему необходимо срочно выйти из проруби.

Ранее врач предупредила об опасности обморожения во время купания в проруби.

