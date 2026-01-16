Размер шрифта
В «Росатоме» подтвердили следственные действия в отношении их топ-менеджера

В отношении топ-менеджера Росатома Щербака проводятся следственные действия
Андрей Стенин/РИА Новости

Компетентные органы проводят следственные действия в отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» (АСЭ) Михаила Щербака. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

«В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия, им оказывается необходимое содействие», — говорится в сообщении.

«Атомстройэкспорт» — управляющая компания инжинирингового дивизиона «Росатома». Уточняется, что Щербак занимает должность директора по капитальному строительству. До этого он был заместителем главы администрации закрытого города Сарова, расположенного в Нижегородской области.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT ранее сообщал о том, что Михаила Щербака задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации журналистов, экс-чиновника заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого блогера-застройщика Сергея Домогацкого заподозрили в финансировании ВСУ.

Ранее россиян предупредили, что перевод продавцу на рынке может грозить обвинениями в финансировании ВСУ.

