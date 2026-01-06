Размер шрифта
Скандального блогера-застройщика заподозрили в финансировании ВСУ

Mash: блогера Сергея Домогацкого обвинили в финансировании ВСУ
fachwerk_domogatskogo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера-застройщика Сергея Домогацкого заподозрили в финансировании ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание опубликовало аудио разговора с бывшим сотрудником Домогацкого Ильей Гинзбургом. Он заявил, что давал застройщику консультации, как переводить деньги в крипту. Позже оказалось, что эти суммы были украдены у обманутых клиентов. Как утверждает мужчина, с 2022 года блогер спонсировал ВСУ криптовалютой.

Отмечается, что один из потерпевших записал разговор с Гинзбургом. Бывший сотрудник блогера не знал, что аудио с этой беседой попадет в интернет.

В июне 2025-го Домогацкого обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Потерпевшие вложились в недвижимость, но не получили ее. Ущерб составил больше 31 млрд рупий (около 150 млн рублей). Для привлечения покупателей блогер использовал рекламу с участием Ларисы Гузеевой, Лолиты Милявской и Ксении Собчак.

В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее. А Лолита уверила, что не призывала покупать дома на Бали и в Никарагуа.

Ранее стало известно, что Долина не освободила квартиру в Хамовниках 5 января.

