Министр энергетики Украины заявил об отсутствии отопления в своем кабинете

Шмыгаль рассказал, что сидит в кабинете в куртке из-за отсутствия отопления

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде рассказал, что из-за отсутствия отопления сидит в своем кабинете в куртке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

«Шмыгаль заявил, что не измерял температуру в своем кабинете, но сидит в помещении в куртке», — написал законодатель.

В ночь на 13 января по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины, был нанесен массированный удар. Министерство энергетики страны заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей. Среди них — Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Черниговская и Киевская. Блэкаут произошел из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Позднее жители Киева пожаловались на катастрофическую ситуацию с электроснабжением в городе: свет включают всего на два–три часа в день, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По словам людей, формальные графики отключения не соблюдаются. 16 января киевский филиал энергетического холдинга ДТЭК заявил, что блэкаут в столице продолжается четвертые сутки подряд.

Ранее здание Верховной рады осталось без отопления.