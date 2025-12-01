В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в Россию для дальнейшего проживания. Текст инициативы есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Парламентарий пояснил, что действующие соглашения России с большинством стран СНГ предусматривают оказание экстренной медицинской помощи за счет бюджета, и этим пользуются некоторые мигранты, включая тех, кто приезжает на позднем сроке беременности. В экстренную помощь, как напомнил Леонов, входит в том числе родовспоможение.

По его словам, расходы на лечение незастрахованных мигрантов создают дополнительную нагрузку на государственные больницы и поликлиники. Только за последние пять лет на оказание медпомощи приезжим было потрачено миллиарды рублей. Парламентарий уверен, что обязательный ДМС снизит финансовое давление на бюджет, поскольку страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию оплачиваются работодателем, а полис ДМС приобретается за счет самого мигранта.

