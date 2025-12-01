На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию

Депутат Леонов предложил обязать мигрантов оформлять полис ДМС при въезде в РФ
true
true
true
close
Depositphotos

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в Россию для дальнейшего проживания. Текст инициативы есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Парламентарий пояснил, что действующие соглашения России с большинством стран СНГ предусматривают оказание экстренной медицинской помощи за счет бюджета, и этим пользуются некоторые мигранты, включая тех, кто приезжает на позднем сроке беременности. В экстренную помощь, как напомнил Леонов, входит в том числе родовспоможение.

По его словам, расходы на лечение незастрахованных мигрантов создают дополнительную нагрузку на государственные больницы и поликлиники. Только за последние пять лет на оказание медпомощи приезжим было потрачено миллиарды рублей. Парламентарий уверен, что обязательный ДМС снизит финансовое давление на бюджет, поскольку страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию оплачиваются работодателем, а полис ДМС приобретается за счет самого мигранта.

Ранее стало известно, что в России могут запустить эксперимент по целевому набору мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами