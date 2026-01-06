Размер шрифта
В Госдуме призвали усилить боевые действия, чтобы Украина «стала ласковее»

Депутат Колесник призвал использовать против Украины новые виды оружия
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ответом на удары по жилому дому в Твери будет массированный удар по объектам оборонного комплекса Украины, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий призвал противника готовиться к «тяжелым последствиям». Депутат считает, что «нет смысла» вести переговоры с республикой.

«Надо нормально усиливать военные действия, и тогда сразу начнутся переговоры. Кстати, нужно применять уже новые виды вооружения, тогда они как-то ласковее становятся», — высказал мнение Колесник.

Пожар в многоэтажке в Твери, при котором не выжил местный житель, по предварительному заключению экспертов, возник из-за взрыва бытового газа, а не падения обломков сбитого украинского беспилотника, уточнили следователи и врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Изначально власти сообщали о сбитом БПЛА, потому что минувшей ночью беспилотники активно атаковали регион.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.

