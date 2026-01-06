В Японии назвали число пострадавших после сильного землетрясения

Девять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло на западе Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, жители префектур Симанэ, Тоттори, Окаями и Хиросима получили травмы разной степени тяжести. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

Минувшей ночью в районе префектур Симанэ и Тоттори произошло землетрясение магнитудой 6,4. Изначально сообщалось о магнитуде 6,2, однако позже японские сейсмологи скорректировали ее до 6,4. В ряде населенных пунктов сила подземных толчков превысила пять баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Угроза цунами не объявлялась. Японцев предупредили, что в ближайшую неделю землетрясение может повториться.

4 января мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе был зафиксирован подземный толчок, который почувствовали жители нескольких районов. По его данным, около 13:00 мск жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского и Лоо. Мэр отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, и призвал население сохранять спокойствие.

Ранее жительница Сочи рассказала о шатающихся стенах и холодильнике из-за землетрясения.