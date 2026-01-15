Размер шрифта
Общество

НАБУ провело обыск у украинского бизнесмена, связанного с Коломойским и СБУ

НАБУ провели обыск у бизнесмена Якимца
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск дома у предпринимателя Богдана Якимца. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что во время следственных действий у бизнесмена изъяли телефоны, которые «ни при каких обстоятельствах не должны были попасть в руки следствия». 

Источники утверждают, что на них содержится крайне чувствительная переписка с людьми, занимающими высокие должности в государстве.

Якимца считают ключевой фигурой в неформальных коммуникациях между крупным бизнесом, отдельными чиновниками и правоохранительными органами, пишет издание.

В 2025 году НАБУ проводило обыски в помещениях бизнес-центра IQ, которые арендует Якимец. Тогда у него так же изъяли телефоны, информация с которых стала основанием для дальнейших процессуальных действий.

Тогда высший антикоррупционный суд республики по разрешил обыски у сотрудников Службы безопасности Украины, которых подозревают в утечке служебной информации Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) по делам «Укрнафта». По версии следствия, передача информации происходила именно через Якимца как «решалу».

До этого глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что ведомство сотрудничает с ФБР.

Ранее подозреваемый в госизмене детектив НАБУ остался в ведомстве.

