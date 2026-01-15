Мэр нидерландского Утрехта рассказала об ущербе после взрывов

Мэр нидерландского Утрехта заявила о значительном ущербе после взрывов в городе

Мэр города Утрехт в Нидерландах Шарон Дейксма в эфире телеканала NPO 1 заявила о значительном ущербе от взрывов, которые произошли в городе 15 января.

«Многие окна, в том числе в соседних домах, выбиты, поэтому люди не смогут вернуться домой пока. Мы организуем для них убежище», — сказала она.

В данный момент число пострадавших от взрывов уточняется.

15 января стало известно, что в центре Утрехта произошло два взрыва, затем начался пожар. По данным пожарной городской службы Утрехта, известно как минимум об одном пострадавшем.

NL Times в свою очередь сообщает об одном взрыве, который произошел на исторической узкой улице Утрехта, застроенной старыми домами. Услышав звук взрыва, жители близлежащих районов позвонили в службы экстренной помощи. Взрыв вызвал сильный пожар. На место прибыли десятки служб экстренного реагирования. О причинах произошедшего не сообщается.

