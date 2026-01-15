В Харькове произошли взрывы

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Информация выясняется», — написал он.

В настоящее время воздушная тревога действует на части территории Харьковской области, а также в отдельных районах Сумской, Киевской и Днепропетровской областей.

15 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также командным пунктам. Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 162 районах.

9 января в оборонном ведомстве сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. В Минобороны уточнили, что это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Ранее пленный ВСУ заявил о желании ударить авиабомбой по украинскому военкомату.