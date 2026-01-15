Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

В Харькове произошли взрывы

В Харькове на востоке Украины произошли взрывы
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Информация выясняется», — написал он.

В настоящее время воздушная тревога действует на части территории Харьковской области, а также в отдельных районах Сумской, Киевской и Днепропетровской областей.

15 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также командным пунктам. Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 162 районах.

9 января в оборонном ведомстве сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. В Минобороны уточнили, что это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Ранее пленный ВСУ заявил о желании ударить авиабомбой по украинскому военкомату.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630085_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+