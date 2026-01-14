Военный Николай Пилипчук, находящийся в российском плену, заявил, что среди целей РФ, по которым наносятся удары, он хотел бы видеть один из украинских военкоматов. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны России.

«Я просто не хотел войны, не хотел воевать, не хотел сюда. Я бы хотел дать координаты русским, чтобы кинули авиабомбу какую-то на ТЦК», - сказал он.

Как рассказал военнопленный, ранним утром к нему домой пришли из территориального центра комплектования (ТЦК), и начали стучать по окнам, а потом обманом увезли под предлогом обновления данных. Спустя сутки он уже оказался в Житомире на «учениях», на которых только обучали строительству заборов и копанию блиндажей.

По словам Пилипчука, по пути на позиции он говорил сослуживцам о своем желании сдаться, но ему в ответ угрожали расправой.

На позиции, на которой они находились, прилетели два FPV-дрона. В результате пять военнослужащих были ранены. Сам Пилипчук вышел из блиндажа и был ранен украинскими военнослужащими. Беспилотники российской группировки войск «Центр» напротив вывели его с помощью квадрокоптера к российским позициям.

До этого стало известно, что ВСУ организовали систему «карусели» для пленных военнослужащих после обмена. Как отметил собеседник агентства РИА Новости, после возвращения на Украину бывшего пленного ждет арест и срок за добровольную сдачу в плен. Чтобы искупить свою вину, ему предлагается подписать контракт, после которого его ждут более тяжелые условия, чем после мобилизации.

Ранее стало известно, что на Украине готовят закон об отмене отсрочки для абитуриентов.