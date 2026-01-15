В России признали нежелательной деятельность канадской финансовой структуры

Деятельность канадской финансовой структуры при правительстве Canadian Fund for Local Initiatives признана нежелательной в России. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Организация основана в 1986 году и находится в оперативном управлении министерства иностранных дел и международной торговли Канады. Финансирует проекты в более чем 120 странах мира, навязывающие интересы и приоритеты Оттавы», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что под прикрытием проектной работы структурой активно ведется пропагандистская деятельность по формированию негативного образа России с целью разрыва связей местных политических элит со страной.

24 декабря Генпрокуратура признала нежелательной деятельность голландской международной некоммерческой организации B4Ukraine. По данным ведомства, ее деятельность была сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для РФ.

5 декабря Минюст России добавил четыре организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в России признана нежелательной.

Список пополнили украинская «Харьковская правозащитная группа» (признана в РФ нежелательной организацией), турецкий «Тюркский фронт возрождения» (признан в РФ нежелательной организацией), «Ассоциация защиты человека и братства Imkander» (признана в РФ нежелательной организацией) и польский «Фонд поддержки Гражданского Совета» (признан в РФ нежелательной организацией).

