В суде рассказали о непростых отношениях Намина с пасынком, обвиняемым в убийстве

В суде рассказали о сложных отношениях певца Намина с его пасынком

У музыканта Стаса Намина были сложные отношения с пасынком Романом Ткаченко, расправившимся со сводным братом и бабушкой. Об этом сообщило Агентство «Москва».

Подробности рассказал свидетель — друг подсудимого. Он также сообщил, что Ткаченко дважды пытался свести счеты с жизнью и проходил лечение в психиатрической больнице.

Как уточняет агентство ТАСС, свидетель утверждает, что обвиняемый чувствовал себя одиноким и ненужным. На психологическое состояние молодого человека также повлияло расставание с девушкой, что «поменяло его жизнь на «до» и «после»».

19 октября 2023 года тещу и сына Стаса Намина нашли в Подмосковье со множественными ножевыми ранениями. Спасти их не удалось. После этого был задержан пасынок музыканта Роман, который сам вызвал полицию. Мужчина уже был судим.

Стас Намин заявлял «Газете.Ru», что его приемный сын Роман «всегда был отморозком».

Ранее пасынок Стаса Намина Роман сменил фамилию после ареста.