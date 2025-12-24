На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пасынку Стаса Намина продлили арест

Пасынку музыканта Намина Ткаченко продлили арест до апреля
true
true
true
close
Стас Намин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/VK

Пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко продлили арест. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на решение Московского областного суда.

Арест продлен до 1 апреля.

До этого Стас Намин (настоящее имя Анастас Микоян) был признан потерпевшим по уголовному делу.

19 октября 2023 года тещу и сына Стаса Намина нашли в Подмосковье со множественными ножевыми ранениями. Спасти их не удалось. После этого был задержан пасынок музыканта Роман (на фото справа), который сам вызвал полицию. Мужчина уже был судим.

В ходе допроса он признался, что напал на родственников с ножом из-за «давнего конфликта». При этом он дождался, когда бабушка уснет, чтобы напасть на нее, а потом позвонил брату Артему (на фото слева с отцом), чтобы тот приехал.

Стас Намин заявлял «Газете.Ru», что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Артист подчеркнул, что не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником.

В феврале 2025 года Роман лишился фамилии приемного отца и взял фамилию Ткаченко.

Ранее бывшему мужу Кэти Перри предъявили новые обвинения в изнасилованиях.

