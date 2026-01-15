Девочка, предложившая заменить Зарубина, посетила Кремль

Девятилетняя девочка Виктория Васильева, которая в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала ему о мечте стать журналистом, сняла репортаж в Кремле. Об этом сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Виктория, которая хотела отправить на пенсию журналиста [Павла] Зарубина, сегодня вместе с ним в Кремле», — говорится в материале.

Публикация дополнена совместной фотографией девочки и Зарубина. Виктория на снимке держит полноразмерный микрофон, а к ее платью прикреплена мини-версия устройства.

19 декабря 2025 года российский лидер провел прямую линию, которая была совмещена с большой конференцией. В таком формате мероприятие состоялось в четвертый раз и продлилось почти 4,5 часа. Путину поступило свыше 3 млн обращений, он ответил более чем на 80 вопросов журналистов и жителей РФ.

В том числе в ходе прямой линии к президенту обратилась Виктория Васильева. Она рассказала главе государства о мечте стать журналистом и попросила его «не уходить» и дождаться, пока она окончит школу и институт. Девочка изъявила желание освещать работу Путина вместо Зарубина, который должен будет уйти на пенсию.

Российский лидер предложил девочке не ждать так долго и пройти стажировку в программе Зарубина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Викторию могут пригласить в Кремль на одно из мероприятий.

