Заведующего реанимации роддома в Новокузнецке хотят отправить под домашний арест

Прокурор попросил суд избрать исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома в Новокузнецке Алексею Эмиху меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом пишет ТАСС.

«Рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в отношении Эмиха Алексея Типуровича в виде домашнего ареста», — заявил представитель прокуратуры в ходе судебного заседания.

До этого сообщалось, что и. о. заведующего отделением не признал вину по делу.

В родильном доме в Новокузнецке во время новогодних каникул умерли девять младенцев. По данным министерства здравоохранения Кемеровской области, у всех детей обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ пишут, что малыши могли погибнуть из-за заражения менингококком. С 2024 года в данном медицинском учреждении выявили 150 нарушений, пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело, главный врач роддома был отстранен от работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

