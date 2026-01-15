Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Заведующего реанимации роддома в Новокузнецке хотят отправить под домашний арест

ТАСС: для заведующего реанимации роддома в Новокузнецке попросили домашний арест
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Прокурор попросил суд избрать исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома в Новокузнецке Алексею Эмиху меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом пишет ТАСС.

«Рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в отношении Эмиха Алексея Типуровича в виде домашнего ареста», — заявил представитель прокуратуры в ходе судебного заседания.

До этого сообщалось, что и. о. заведующего отделением не признал вину по делу.

В родильном доме в Новокузнецке во время новогодних каникул умерли девять младенцев. По данным министерства здравоохранения Кемеровской области, у всех детей обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ пишут, что малыши могли погибнуть из-за заражения менингококком. С 2024 года в данном медицинском учреждении выявили 150 нарушений, пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело, главный врач роддома был отстранен от работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о гибели новорожденных в новокузнецком роддоме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628045_rnd_2",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+