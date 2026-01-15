Американский журналист допустил удары США по Ирану в ближайшее время

Журналист Карлсон: США могут атаковать Иран, все указывает на это

Есть признаки того, что США собираются атаковать Иран на фоне подавления властями массовых протестов в республике. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в новом выпуске своей программы.

«Понятия не имею, случится это или нет. Но все указывает, что что-то приближается. Импульс в этом направлении», — сказал журналист.

Также Карлсон предположил, что Соединенные Штаты в скором времени заберут Гренландию у Дании.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа.