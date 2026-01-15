Командиру ВСУ заочно предъявили обвинение за обстрелы Белгорода и Белгородской области

СК предъявил обвинения командиру ВСУ за обстрел Белгорода и Белгородской области

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения командиру украинской армии Ростиславу Карпуше за обстрел Белгорода и Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

«Заочно предъявлено обвинение в терактах командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что он отдал приказы об обстреле Белгорода и Белгородской области 2 и 9 января 2026 года из РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадали мирные граждане, а также была прекращена подача электроэнергии 600 тыс. абонентам.

СК устанавливает других соучастников этих преступлений, добавили в ведомстве.

Ночью 9 января губернатор Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях на объекте инфраструктуры при ракетном обстреле Белгорода и отключениях электроэнергии. Накануне глава региона допустил эвакуацию из Белгородской области из-за блэкаута.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками населенные пункты шести округов Белгородской области.