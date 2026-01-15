Рухнувший с крыши снег завалил еще одного мужчину на Камчатке, он не выжил

На Камчатке второго за день мужчину завалило снегом с крыши, он не выжил

На Камчатке 62-летний мужчина не выжил после того, как на него с крыши упал снег. Об этом сообщает министр МЧС России по региону Сергей Лебедев.

Инцидент произошел 15 января в городе Петропавловске-Камчатском в частном секторе на улице Макарова. Прибывшие на место происшествия врачи попытались спасти пострадавшего, однако сделать этого не удалось.

До этого, также 15 января, в Петропавловске-Камчатском сошедшим с крыши многоквартирного дома снегом накрыло еще одного мужчину на улице Советской — в момент обрушения он откапывал свою машину. Пострадавший не выжил.

На Камчатке планируют ввести режим ЧС из-за самых мощных снегопадов за последние почти 30 лет. Циклон парализовал Петропавловск-Камчатский — из-за снега и ветра отмечается плохая видимость, сугробы и непроходимые участки дорог. Отменено автобусное движение, людей перевозят по городу на машинах повышенной проходимости.

Ранее снежная лавина завалила автомобили на Камчатке и то попало на видео.