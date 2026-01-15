Размер шрифта
Общество

Врач объяснила, как выбрать безопасный роддом

Врач Уланкина: роддом должен быть оборудован отделением интенсивной терапии


Ключевой фактор при выборе родильного дома — готовность учреждения к непредвиденным ситуациям, поэтому важно заранее узнать, имеется ли в нем отделение реанимации и интенсивной терапии для матери и новорожденного. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Не менее значимо, по ее словам, расположение роддома.

«В случае экстренного начала родов государственная служба скорой помощи обязана доставить женщину в ближайшее работающее учреждение, однако в этом случае предварительный выбор будущих родителей не учитывается. Поэтому долгая дорога до выбранного роддома может быть сопряжена с дополнительными рисками», — предупредила специалист.

Важно заранее оценить профессиональный уровень врачебной команды и техническую оснащенность родильного блока. Обустройство палат и комфорт в данном случае имеют второстепенное значение, подытожила она.

13 января стало известно, что девять новорожденных в новокузнецком роддоме № 1 скончались в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки.

Региональное управление Следственного комитета РФ и прокуратура организовали проверки в медицинском учреждении. В частности, следователи проводят проверку по статье «Халатность». В прокуратуре Кемеровской области рассказали, что к проверке также привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Ранее жительница Новокузнецка стала бесплодной из-за ошибки врачей.

