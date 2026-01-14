Врач предупредила об опасности обморожения во время купания в проруби

Врач Уланкина: купание в проруби может привести к обморожению

При погружении в прорубь кожа и конечности охлаждаются очень быстро. Даже кратковременное воздействие низких температур может вызвать обморожение. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«При попадании в ледяную воду в организме происходит сужение периферических сосудов — это часть защитного механизма, при котором кровоток перераспределяется от периферии к внутренним органам и мышцам», — объяснила специалист.

Таким образом, периферические ткани испытывают дефицит питания, а поступление кислорода критически снижается, отметила она.

Тем, кто никогда не занимался закаливанием, Уланкина посоветовала начинать с более щадящих процедур и предварительно проконсультироваться с врачом.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

