Врач назвал главные причины появления секущихся кончиков

Врач Ткачев: сухой воздух может вызвать появление секущихся кончиков
Неправильный уход, сухой воздух и дефицит питательных веществ могут провоцировать появление секущихся кончиков волос. Об этом Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев.

Он отметил, что повреждение может возникать из-за накопительного воздействия внешней среды — механических, химических и физических факторов.

«Старая часть волоса на длине подвергается постоянному воздействию солнца, ветра, стайлинговых средств и частого мытья. Эти факторы вымывают липиды и церамиды, обезвоживают кожу головы и нарушают естественную защиту волос. К этому добавляются агрессивные компоненты в косметике — спирты, подсушивающие шампуни и краски, а также процедуры вроде кератинового выпрямления или завивки», — пояснил Ткачев.

Эксперт отметил, что к внутренним причинам относятся дефицит железа, заболевания щитовидной железы или недостаток белка и калорий. Если таких проблем нет, стоит уделять внимание уходу, увлажнять кожу головы и правильно подбирать шампунь, заключил он.

Врач-трихолог, дерматолог, косметолог Татьяна Егорова до этого говорила, что секущиеся кончики волос возникают из-за трения, в том числе на фоне привычки накручивать волосы на палец. По ее словам, такие последствия могут возникать из-за причесок с начесом, потому что это приводит к механическим повреждениям.

Ранее были названы правила, которые помогут сохранить здоровье волос зимой.

Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
