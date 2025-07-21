Врач рассказала, какие действия приводят к секущимся кончикам волос

Секущиеся кончики волос возникают из-за трения, в том числе на фоне привычки накручивать волосы на палец. Об этом «Москве 24» рассказала врач-трихолог, дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

По ее словам, такие последствия могут возникать из-за причесок с начесом, потому что это приводит к механическим повреждениям.

«Термическое воздействие тоже крайне вредит волосам: они «выжигаются» во время использования утюжков, плоек или фенов. Поэтому важно использовать термозащитные средства, а если волос слабый, лучше вообще избегать любого подобного воздействия», — продолжила Егорова.

Эксперт посоветовала сушить волосы только теплым воздухом и держать фен на расстоянии не менее 20 см. Она отметила, что негативно на качество волос влияет и частое мытье головы, потому что щелочь в шампунях разрушает защитный слой волос. Кроме того, их высушивает вода.

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что не стоит загорать с мокрыми волосами. По его словам, это повышает риск теплового и солнечного удара, а также ускоряет выгорание и повреждение волос. Капли воды действуют как линзы — фокусируют солнечные лучи на коже головы, что может привести к микроожогам (особенно на проборах, где кожа тоньше) и пересушиванию волос и кожи.

Ранее врач предупредила об опасностях пересадки волос, о которых не говорят.