Названы правила, которые помогут сохранить здоровье волос зимой

В зимний период волосы требуют особого ухода — им требуется не только увлажнение, но и интенсивное питание. Об этом «Москве 24» рассказала топ-стилист Евгения Дубчак.

«С увлажнением нужно быть осторожным зимой. После увлажняющих масок нужно не забывать прятать волосы под одежду, иначе влага, которой напитались волосы, быстро превратится в лед и разорвет стержень изнутри», — отметила эксперт.

По ее словам, в холодное время года важно носить головной убор. Из-за сухого воздуха в помещениях стоит также регулярно пользоваться масками, питающими стержень и сглаживающими чешуйки волос, а также включать в помещении увлажнитель воздуха. При появлении тусклости Дубчак призвала пересмотреть питание и уход.

Стилист по волосам «Золотого Яблока» Анна Жарова до этого рассказала «Газете.Ru», что в холода кожа головы становится суше, появляется стянутость, зуд, чувствительность, поэтому важно подобрать правильный уход. По ее словам, самая частая ошибка — активно питать длину маслами, но игнорировать состояние кожи головы.

