Свидетель рассказал подробности беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году

Участники погрома в аэропорту Махачкалы бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, наносили удары, срывали с них каски, а также пытались отнять щиты и дубинки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания свидетеля инцидента, замначальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслана Мустафаева.

Уголовные дела по факту беспорядков заочно рассматриваются Верховным судом Дагестана. Обвиняемыми по ним проходят экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), предполагаемый администратор Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров, а также Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский), объявленный в международный розыск за создание террористического сообщества.

«В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжелых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное», — говорится в показаниях Мустафаева.

По словам свидетеля, наиболее агрессивно настроенные участники погрома наносили сотрудникам полиции и Росгвардии удары руками и ногами, вырывали щиты и дубинки, а также срывали с них каски. При этом протестующие размахивали палестинскими флагами кричали, добавил Мустафаев.

Сотрудник МВД отметил, что казалось, действия толпы были скоординированы кураторами.

В РИА отметили, что информацию об агрессивном поведении и брошенных камнях подтвердил также сотрудник патрульно-постовой службы полиции Махачкалы Магомед Мухтаров — среди его коллег по подразделению были пострадавшие.

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле. Сумма ущерба от их действий превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

