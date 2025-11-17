Бывшего главу округа Калининградской области задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший глава Советского городского округа в Калининградской области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет по региону в Telegrram-канале.

«С сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый... получил от директора предприятия денежные средства в общей сумме не менее 40 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению», - отметили в главке.

По информации ТАСС, указанное в сообщении СК учреждение работает в сфере ритуальных услуг.

Как отмечается, в ноябре преступные действия бывшего главы округа были пресечены сотрудниками регионального ФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас муниципальный служащий задержан, допрошен, и ему предъявлено обвинение. В СК также уточнили, что следствием в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

17 октября в Калининграде задержали заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации города по подозрению в мошенничестве. В пресс-службе Калининградского областного суда сообщили, что задержание данного лица произошло 16 октября.

