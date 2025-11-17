На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего главу округа Калининградской области задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-главу округа Калининградской области обвинили в мошенничестве на 40 млн руб.
true
true
true

Бывший глава Советского городского округа в Калининградской области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет по региону в Telegrram-канале.

«С сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый... получил от директора предприятия денежные средства в общей сумме не менее 40 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению», - отметили в главке.

По информации ТАСС, указанное в сообщении СК учреждение работает в сфере ритуальных услуг.

Как отмечается, в ноябре преступные действия бывшего главы округа были пресечены сотрудниками регионального ФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас муниципальный служащий задержан, допрошен, и ему предъявлено обвинение. В СК также уточнили, что следствием в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

17 октября в Калининграде задержали заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации города по подозрению в мошенничестве. В пресс-службе Калининградского областного суда сообщили, что задержание данного лица произошло 16 октября.

Ранее депутаты Госдумы раскрыли, чем обернется НАТО блокада Калининграда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами