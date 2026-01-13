Размер шрифта
В Ижевске мужчина напал с ножом на подростка возле магазина

В Удмуртии мужчина ударил ножом подростка, спасти мальчика не удалось 
Житель Ижевска устроил ссору с группой подростков, мужчине не понравилось, что юноши стояли около магазина. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Удмуртия.

Инцидент произошел вечером 12 января на улице Пушкинской. По данным СК , группа подростков находилась у продуктового магазина. К этому же месту подошел 36-летний житель Ижевска, чтобы встретить сожительницу.

Между ним и одним из подростков возник конфликт, мужчине не понравилось, что юноши стоят около торговой точки. В ходе конфликта он вытащил нож и ударил им несовершеннолетнего в область грудной клетки, спасти пострадавшего не удалось. Подозреваемый скрылся, избавившись от орудия преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. На допросе он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее охранник напал с ножом на мужчину в торговом центре Москвы.
 
