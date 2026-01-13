В Ижевске мужчина напал с ножом на подростка возле магазина

Житель Ижевска устроил ссору с группой подростков, мужчине не понравилось, что юноши стояли около магазина. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Удмуртия.

Инцидент произошел вечером 12 января на улице Пушкинской. По данным СК , группа подростков находилась у продуктового магазина. К этому же месту подошел 36-летний житель Ижевска, чтобы встретить сожительницу.

Между ним и одним из подростков возник конфликт, мужчине не понравилось, что юноши стоят около торговой точки. В ходе конфликта он вытащил нож и ударил им несовершеннолетнего в область грудной клетки, спасти пострадавшего не удалось. Подозреваемый скрылся, избавившись от орудия преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. На допросе он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

