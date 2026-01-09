В Таиланде пропал владелец наркошопа

В Таиланде пропал 30-летний россиянин Михаил Емельянов, который владел наркошопом. Он отправился на встречу с партнером по бизнесу и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении отмечается, что последнее время у пропавшего возникали разногласия с совладельцем каннабис-шопа. По просьбе партнера Емельянов одолжил некому Ярославу $10 тыс. на развитие бизнеса, а потом направился в Бангкок на встречу. По словам матери Михаила, сын опасался за свою жизнь, поэтому перед поездкой попросил ее, что если он не выйдет на связь в течение двух часов, начать его розыск.

Перед исчезновением Емельянов отправил своей матери и брату фотографию Ярослава, а также фото его дома и ник в Telegram. Кроме того, он намеревался регулярно отписываться о ходе встречи и сбрасывать информацию о своей геолокации, но в итоге бесследно исчез. В последний раз видеокамеры зафиксировали его отъезжающим от отеля в Паттайе. Видно было, как он выходит из отеля, садится на байк и выезжает на дорогу. После пропажи родственники объявили россиянина в розыск, а его мать планирует вылететь ближайшим рейсом в Таиланд.

Ранее россиянин выпил алкоголь в Таиланде, после чего пропал на три дня.