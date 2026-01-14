Размер шрифта
Новости. Общество

Юрист объяснил, как действовать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме

Юрист Решетов: потерявшим детей в Новокузнецке стоит подать иск на роддом
РИА Новости

Матери, потерявшие новорожденных детей в новокузнецком роддоме, могут рассчитывать на денежную компенсацию. Об этом в интервью «Пятому каналу» сообщил адвокат Михаил Решетов.

В первую очередь, по его словам, женщинам необходимо написать жалобу в Минздрав, чтобы продемонстрировать, что вопрос держится на контроле потерпевшей стороной.

Юрист также обратил внимание, что пациентки скорее всего попали в медицинское учреждение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Закон о защите прав потребителей, согласно судебной практике, действует в отношении, в том числе, услуг, оказываемых лечебными учреждениями в рамках ОМС. То есть эти взаимоотношения можно квалифицировать как некачественно оказанные услуги», — объяснил Решетов.

Однако, чтобы выиграть дело, пострадавшим придется доказать, что трагедия произошла именно в результате некачественного обслуживания, продолжил специалист. При этом стоит принять во внимание, что уже возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут проводиться проверки и экспертизы.

С учетом всех обстоятельств, размер взыскания определит суд, заключил он.

13 января Telegram-канал «Новокузнецк 112» сообщил, что девять новорожденных в роддоме № 1 скончались в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Авторы публикации подчеркнули, что трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области.

Региональное управление Следственного комитета РФ и прокуратура организовали проверки в медицинском учреждении. В частности, следователи проводят проверку по статье «Халатность». В прокуратуре Кемеровской области рассказали, что к проверке также привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Ранее в Госдуме предложили решение для улучшения системы родовспоможения.

