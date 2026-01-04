Размер шрифта
В колодце рядом с горкой в Татарстане нашли тела двоих детей

В Менделеевске двоих детей нашли мертвыми в колодце
Telegram-канал Прокуратура ТАТАРСТАНА

Мальчики из Менделеевска умерли после того, как попали в колодец. Об этом сообщает Kazanfirst.

Два мальчика катались с горки, но в какой-то момент упали в открытый коллектор, выбраться из него школьники не смогли. Что именно произошло и как они там оказались, не уточняется.

Так как они долго не возвращались, родные забили тревогу. В результате детей нашли, но спасти не смогли. Известно, что им было по десять лет, школьники были друзьями.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре региона. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники прокуратуры контролируют ход расследования.

«На место происшествия выезжала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова», – рассказали в ведомстве.

Также прокуратура организовала проверку, во время которой специалисты выяснят, соблюдались ли меры по устранению несанкционированных детских горок и надлежащего содержания коллекторов.

Ранее девятилетний мальчик вылетел в овраг, катаясь на тюбинге и не выжил.

