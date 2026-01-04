Размер шрифта
На видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери

В Твери подростки взорвали автомобиль, и сняли это на видео 
В Твери подростки взорвали припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

«Ночью подростки взорвали чью-то машину в Твери. Видеозапись одного из таких развлечений была прислана подписчиком. Один из участников без стеснения сам опубликовал данное видео. Вероятно, автор ролика хотел похвастаться перед знакомыми, не задумываясь о последствиях», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как взрывается припаркованный автомобиль, при этом в момент хлопка нарушители начинают кричать.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Кроме того, в Ижевске автомобиль с человеком воспламенился в момент движения.

Ранее челябинец вылетел из легковушки в момент жесткого ДТП, и это попало на видео.
 
