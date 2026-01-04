«Дотла»: на видео сняли, как огонь охватил иномарку в Сочи

В Сочи на видео сняли иномарку, вспыхнувшую на дороге

В Сочи иномарка вспыхнула на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«На трассе в Сочи сгорела иномарка. Возгорание произошло в воскресенье днем, перед поселком Аше в Лазаревском районе города Сочи. К сожалению, машина сгорела дотла», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Кроме того, в Ижевске автомобиль с человеком воспламенился в момент движения. Водитель получил ожоги.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.