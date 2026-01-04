Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

«Дотла»: на видео сняли, как огонь охватил иномарку в Сочи

В Сочи на видео сняли иномарку, вспыхнувшую на дороге 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27558961_rnd_1",
    "video_id": "record::0d1091c1-6031-416c-9bc9-d5297107ac69"
}

В Сочи иномарка вспыхнула на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«На трассе в Сочи сгорела иномарка. Возгорание произошло в воскресенье днем, перед поселком Аше в Лазаревском районе города Сочи. К сожалению, машина сгорела дотла», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Кроме того, в Ижевске автомобиль с человеком воспламенился в момент движения. Водитель получил ожоги.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+