Генпрокуратура России проконтролирует ситуацию в роддоме в Новокузнецке

ГП России поставила на контроль ситуацию с пациентами в роддоме в Новокузнецке

Генеральная прокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в роддоме №1 в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там заявили, что в этом учреждении прокуроры совместно с контрольно-надзорными органами уже начали проводить комплексную оценку исполнения законодательства о здравоохранении, в том числе качества и эффективности оказания медицинской помощи женщинам на всех этапах беременности, создания условий для безопасности новорожденных, обеспечения лечебно-диагностического процесса всем необходимым. Кроме того, проверкой охвачены вопросы исполнения трудового и бюджетного законодательства, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В Генпрокуратуре добавили, что ведомство обеспечило надзорное сопровождение расследования уголовного дела по факту гибели младенцев в роддоме.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

